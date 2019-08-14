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Официальный курс: доллар дешевеет, а евро дорожает

Среда, 14 августа 2019, 09:00
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 14 августа на уровне 25,14 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,21 гривни (на 13 августа - 28,16 гривни).

Напоминаем:

13 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,22 гривни за доллар.

13 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,17 гривни за доллар.

Экономическая правда

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