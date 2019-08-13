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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Вторник, 13 августа 2019, 11:45
 

13 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,13 - 25,15 гривни;

Евро - 28,12 - 28,14 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 25,08 - 25,36 гривни. Евро покупают по 27,98 гривни, продают по 28,47 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,24 - 25,29 гривни, евро - 28,13 - 28,26 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 13 августа на уровне 25,16 гривни за доллар.

12 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,06 - 25,09 гривни за доллар.

12 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,22 гривни за доллар.

Экономическая правда

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