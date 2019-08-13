Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
Вторник, 13 августа 2019, 17:20
13 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,15 - 25,17 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,17 - 25,19 гривни;
Евро - 28,12 - 28,14 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 13 августа на уровне 25,16 гривни за доллар.
13 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,22 гривни за доллар.
Экономическая правда
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