Сотрудники ДТЭК, подозреваемые по делу "Роттердам +", возьмут участие в следственных действиях НАБУ

Сотрудники ДТЭК, которым было адресовано сообщение о подозрении от Национального антикоррупционного бюро, своевременно примут участие в следственных действиях НАБУ 14 августа.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

"Компания полностью исключает любые незаконные действия своих сотрудников и сообщает о намерении сотрудников ДТЭК ответить на все вопросы следствия и суда", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в компании, "для установления истины" ее сотрудники прервут отпуск и вернутся в Киев.

"Они будут четко выполнять свои процессуальные обязанности в соответствии с установленными юридическими процедурами", - отметили в ДТЭК.

Также в компании Ахметова подчеркнули, что ДТЭК ведет свой бизнес исключительно в правовом поле.

"Компания готова всесторонне способствовать установлению истины, предоставить результаты экспертиз и заключений международных аудиторских компаний. Эти документы доказывают беспочвенность выдвинутых против ее сотрудников подозрений", - резюмировали в компании.

Напомним:

8 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении сотрудникам компании ДТЭК.

Ранее истгочники ЭП сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро задержало директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова.

С 30 декабря 2014 года до 30 мая 2018 года НКРЭКП возглавлял Дмитрий Вовк.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиардов гривен убытков.

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Экономическая правда