Три госбанка возобновили выдачу "теплых кредитов"

Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк возобновили выдачу "теплых кредитов" для объединений совладельцев многоквартирных домов.

Об этом сообщает в Facebbok пресс-служба Госагентства по енерегоефективности и энергосбережению.

Отмечается, что председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и глава правления Сбербанка Андрей Пышный заключили дополнительный договор о сотрудничестве по софинансированию выделенных правительством 380 миллионов гривен для утепления.

8 августа в ведомстве заявили, что выдачу "теплых кредитов" возобновили также Приватбанк и Укргазбанк.

"Это уникальная возможность для еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 000 семей) в этом году привлечь до 1 млрд грн "теплых кредитов"; получить до 70% возмещения из госбюджета; получить дополнительные компенсации из местных бюджетов; экономить 50% и более на коммунальных услугах; повысить стоимость квартир в утепленных многоэтажках в среднем на 30%; жить в тепле и комфорте", - говорится в сообщении.

В Госэнергоэффективности напомнили, что для получения возмещения все ОСМД должны подать в банки подтверждающие документы и акты выполненных работ до 30 ноября.

Напомним:

В июне этого года Кабмин дополнительно выделил 380,6 млн грн на программу "теплые кредиты" для ОСМД.

В Украине за 2019 год уже выдано 700 млн грн "теплых кредитов" - из 1,1 млрд грн.

Участники правительственной программы энергосбережения "теплые кредиты" экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше.

Счетная палата выявила факты неэффективного использования средств на программу "теплых кредитов".

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Экономическая правда