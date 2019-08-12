Военное оборудование из США: прокурорам предоставили доступ к документам в СНБО

Печерский райсуд Киева разрешил следователям военной прокуратуры изъять в аппарате СНБО документы по поставкам подвесной системы раннего выявления AEROS модель TT-RF30-I-R американской компании Worldwide Aeros Corp для Госпогранслужбы на сумму 6,8 миллионов долларов.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что суд предоставил доступ к документам в СНБО на прошлой неделе.

Прокуроры получили доступ к аналитическим запискам, сообщениям, письмам и другим документам, которые направлялись СНБО в течение 2014-2019 годов в Государственную пограничную службу, Минобороны, Нацгвардии, Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники ВСУ и другие органы, учреждения, предприятия, организации, касающиеся системы раннего предупреждения, выявления и идентификации, в том числе по системе раннего оповещения для пограничного контроля, которую производит компания Worlwide Aeros Corp.

Им также предоставили доступ к аналогичным по содержанию документам, которые от перечисленных органов поступали за указанный период в СНБО.

"Если СНБО не выполнит решение суда относительно доступа к указанным документам, суд предоставит прокурорам разрешение на полноценные обыски в помещении СНБО, как это раньше было в правительственном доме", - отметил Глеб Каневский.

Уголовное производство открыли 19 июля 2019 года. Прокуроры считают, что должностные лица завладели указанными средствами путем злоупотребления доверием, чем нанесли государству ущерб.

Дело расследуется по ч. 4 статьи 190 УК, (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Американской компанией Worldwide Aeros Corp руководит эмигрант из Украины Игорь Пастернак, который сотрудничал с Пентагоном и НАСА.

В конца 2016 года Государственная пограничная служба сообщила, что тогдашний президент Петр Порошенко передал современное оборудование для охраны границы, в том числе систему AEROS.

Напомним:

22 июля в служебных помещениях Кабинета Министров, Держприкордослужбы, Государственной фискальной службы и "Спецтехноэкспорта" прошли обыски.

Обыски проводили из-за обнаруженных фактов завладения почти 6,8 миллионами долларов в оборонной сфере при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий "Укроборонпрома" по поставкам Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения.

В результате в СБУ сообщили о разоблачении должностных лиц "Спецтехноэкспорта" на масштабных злоупотреблениях, в результате которых нанесен ущерб госбюджету на сумму почти 6,8 миллиона долларов.

В компании заявили, что завладение "Спецтехноэкспортом" 6,8 миллиона долларов, оплаченными американской компании за поставленное оборудование, невозможно, поскольку предприятие является уполномоченным государством спецэкспортером и не является распорядителем публичных средств, а поставку оборудования осуществляло на исполнение постановления правительства.

Экономическая правда