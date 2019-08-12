Курс гривни приблизился к максимумам этого года
Понедельник, 12 августа 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 12 августа на уровне 25,09 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,09 гривни (на 9 августа - 28,48 гривни).
Напоминаем:
9 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,17 - 25,21 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 25,31 гривни за доллар.
31 июля доллар на межбанке впервые за 3 года стоил менее 25 гривень.
Экономическая правда
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