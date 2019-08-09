Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 25,31 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,48 гривни (на 8 августа - 28,48 гривни).

Напоминаем:

8 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,23 - 25,27 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 8 августа на уровне 25,42 гривни за доллар.

Экономическая правда