Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Пятница, 9 августа 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 25,31 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,48 гривни (на 8 августа - 28,48 гривни).
Напоминаем:
8 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,23 - 25,27 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 8 августа на уровне 25,42 гривни за доллар.
Экономическая правда
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