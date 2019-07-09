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Официальный курс: гривна значительно укрепилась

Вторник, 9 июля 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 11 копеек, установив его на 9 июля на уровне 25,60 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,71 гривны (на 8 июля - 28,95 гривны).

Напомним:

8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,63 гривни за доллар.

8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,56 - 25,58 гривни за доллар.

Экономическая правда

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