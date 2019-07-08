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Гривня на межбанке продолжает уверенно укрепляться

Понедельник, 8 июля 2019, 18:30
 

8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,56 - 25,58 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,56 - 25,58 гривни;

Евро - 28,68 - 28,69 гривни

Напомним:

8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,63 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 8 июля на уровне 25,71 гривни.

Экономическая правда

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