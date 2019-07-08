Гривня на межбанке продолжает уверенно укрепляться
Понедельник, 8 июля 2019, 18:30
8 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,56 - 25,58 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,56 - 25,58 гривни;
Евро - 28,68 - 28,69 гривни
Напомним:
8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,63 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 8 июля на уровне 25,71 гривни.
Экономическая правда
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