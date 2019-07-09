Несмотря на запрет УНЛ, лотерея "КОСМОЛОТ" продолжает свою деятельность

Так, 8 июля, за двое суток после прекращения деятельности лотереи, можно еще посетить заведения "Космолот" в Киеве и воспользоваться их услугам.

Например, в помещении "КОСМОЛОТ" на Подоле открыты настежь двери, а заведение работает в обычном режиме.

На вопрос журналистки ЭП, знает ли администрация филиала о прекращении лицензии "Космолот", сотрудник заведения ответил, что впервые об этом слышит и лотерея работает без изменений.

В это время посетители заведения беспрепятственно пользовались услугами "Космолота".

Такими действиями лотерея нарушает ЗУ "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Об ответственности за дальнейшую деятельность лотереи указано в сообщении УНЛ:

"Все принятые оплаты за участие в государственной денежной мгновенной лотереи "Космолот" после 23:59:59 часов 5 июля 2019 года будут считаться незаконными и нарушающими требования ЗУ "О государственных лотереях в Украине" и ЗУ "О запрете игорного бизнеса в Украине".

По словам собеседников ЭП на рынке лотерей, онлайн-бизнесом "Космолот" (kosmolot.com.ua) управляют собственники IT-компании Lucky Labs.

В то же время пунктами продажи услуг "Космолота", которые арендуют помещения, управляет сеть "БОСС".

Компания Lucky Labs входит в состав Ем Айті Компані - группы компаний по производству программного обеспечения.

Как сообщалось, 14 апреля 2016 года IT-компания Lucky Labs заявила, что уже второй день подряд в офисах компании представители Службы безопасности проводили обыски и изымали технику.

По данным пресс-службы компании, спецслужбы изъяли из офиса Lucky Labs всю документацию и более 50 компьютеров, также заблокированы все счета компании.

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Напомним, что 6 июля прекратила свою деятельность денежная мгновенная лотерея "КОСМОЛОТ".