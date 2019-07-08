Государственная лотерея "КОСМОЛОТ" прекратила работу

В Украинской национальной лотереи заявили о прекращении распространения государственной денежной мгновенной лотереи "КОСМОЛОТ" с 6 июля 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба УНЛ.

Отмечается, что продажа лотерейных билетов (приема ставок / оплаті участия) лотереи "КОСМОЛОТ" осуществлялась до 23:59:59 5 июля 2019 года.

"Все принятые оплаты за участие в государственной денежной мгновенной лотереи "КОСМОЛОТ" после 23:59:59 часов 5 июля 2019 года будут считаться незаконными и нарушающими требования ЗУ "О государственных лотереях в Украине" и ЗУ "О запрете игорного бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.

"Последним днем ​​действия удостоверений, выданных предприятием "Украинская Национальная Лотерея" для распространения государственной денежной мгновенной лотереи "КОСМОЛОТ" является 5 июля 2019 года.

С 6 июля 2019 года прекращаются договоры поручения и передоверия на распространение государственной денежной мгновенной лотереи "КОСМОЛОТ", - подчеркнули в Украинской национальной лотереи.

Учитывая это, в УНЛ просят после 23:59:59 5 июля не принимать ставок в лотерее "КОСМОЛОТ" как в наземных пунктах распространения, так и на Интернет сайте https://cosmolot.com.ua и на других он-лайн ресурсах, имеющих похожие названия.

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Экономическая правда