Официальный курс: гривна значительно укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 16 копеек, установив его на 5 июля на уровне 25,71 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,95 гривны (на 5 июля - 29,20 гривны).

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 5 июля на уровне 25,87 гривни.

5 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривны за доллар.

5 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,64 - 25,68 гривни за доллар.

Экономическая правда