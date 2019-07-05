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Закрытие межбанка: гривня укрепилась

Пятница, 5 июля 2019, 17:42

5 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,64 - 25,68 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,64 - 25,68 гривни;

Евро - 28,76 - 28,81 гривни

Напомним:

5 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривны за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 5 июля на уровне 25,87 гривни.

Экономическая правда

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