Закрытие межбанка: гривня укрепилась
Пятница, 5 июля 2019, 17:42
5 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,64 - 25,68 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,64 - 25,68 гривни;
Евро - 28,76 - 28,81 гривни
Напомним:
5 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривны за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 5 июля на уровне 25,87 гривни.
Экономическая правда
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