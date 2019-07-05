Гривня укрепилась выше психологической отметки

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 5 июля на уровне 25,87 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,20 гривни (на 4 июля - 29,41 гривни).

Последний раз курс гривни к доллару находился на таких высоких значениях в июле 2017 года.

Напоминаем:

4 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,93 - 25,97 гривни за доллар.

4 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.

Экономическая правда