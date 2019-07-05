Курс валют: курс, наличный и "черный" рынки
5 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривны за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,66 - 25,68 гривны;
Евро - 28,91 - 28,92 гривны;
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 25,62 - 25,86 гривны. Евро покупают по 28,81 гривны, продают по 29,25 гривны.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,73 - 25,94 гривны, евро - 29,00 - 29,18 гривны.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 5 июля на уровне 25,87 гривни.
4 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,93 - 25,97 гривни за доллар.
4 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.
Экономическая правда
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