На Полтавщине открыли движение на 12 километрах новой бетонной дороги
В Кобеляцком районе Полтавской области для автомобилей открыто движение на 12 километрах новой бетонной дороги.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.
"Мы запустили движение по 12 км нововыстроенной бетонки Н-31 Днепр-Решетиловка в Кобеляцком районе! Транспорт движется по правой стороне", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что на левой стороне дороги будет начато ремонтные работы.
Также в Службе призвали водителей обращать внимание на дорожные знаки на участках проведения ремонта.
Напомним:
В апреле 2019 году в Полтавской области открыли движение по новому участку цементобетонной дороги.
В мае сообщалось, что дорога Киев-Одесса частично станет бетонной.
В июне стало известно, что турецкая компания построит 37 км цементобетонной дороги в Полтавской области.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян, говоря о том, где в Украине построят бетонные дороги, назвал Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.
Экономическая правда
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