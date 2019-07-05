На Полтавщине открыли движение на 12 километрах новой бетонной дороги

В Кобеляцком районе Полтавской области для автомобилей открыто движение на 12 километрах новой бетонной дороги.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.

"Мы запустили движение по 12 км нововыстроенной бетонки Н-31 Днепр-Решетиловка в Кобеляцком районе! Транспорт движется по правой стороне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что на левой стороне дороги будет начато ремонтные работы.

Также в Службе призвали водителей обращать внимание на дорожные знаки на участках проведения ремонта.

Напомним:

В апреле 2019 году в Полтавской области открыли движение по новому участку цементобетонной дороги.

В мае сообщалось, что дорога Киев-Одесса частично станет бетонной.

В июне стало известно, что турецкая компания построит 37 км цементобетонной дороги в Полтавской области.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян, говоря о том, где в Украине построят бетонные дороги, назвал Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

Экономическая правда