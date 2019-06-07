Турецкая компания построит 37 километров цементобетонной дороги в Полтавской области

Фото: ЦТС

В Полтавской области продолжается строительство современной четырехполосной цементобетонной магистрали, наибольший подряд на строительство которой выиграли турки - согласно договору они должны построить 37 километров дороги.

Об этом сообщает ЦТС.

"На днях в Полтавской области состоялось соединение правого проезда частей бетонной дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, выполненных двумя подрядчиками - Onur и "Альтком". 147-километровая национальная автодорога была построена в 1960-х годах. Сегодня часть старой асфальтной дороги превращается в современную 4-полосную цементобетонную магистраль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство участков дороги выполняют три подрядчика, выигравших соответствующие тендеры: "Ростдорстрой", "Альтком" (оба - Украина) и Onur (Турция).

На сегодня самый большой подряд - у турецкой компании (подписаны договоры по выигранным тендерам на 37 км).

Сейчас движение уже открыто на участке в 15 км по разным слоям бетона по правому проезду.

Общая стоимость дороги - порядка 12 млрд грн. Финансирование - госбюджет.

Отмечается, что решение использовать более стойкое к износу покрытие - цементобетон -объясняется тем, что всего за сутки по этой дороге проезжает около 15 тысяч автомобилей, при этом три из пяти авто - грузовики.

Укладкой бетона занимается бригада из около 30 человек.

По словам руководителя проекта Джандана Тюмера, состав бригады наполовину состоит из турков, наполовину - из украинцев.

Фото: ЦТС

"Профессионалы, знающие работу - турки, а рядом работают местные: один турок, один украинец. Мы учим людей. Нам не очень выгодно работать с турками. Для турков нужно разрешение на работу, жилье", - говорит он.

Используемый при строительстве цемент - украинского производства, хотя изготавливается по немецким технологиям. Поставщик, с которым работает Onur, - николаевский "Югцемент".

Щебень, используемый в строительстве дороги, поставляют из Кременчуга, добавки также производятся в Украине по немецким технологиям и из немецких компонентов.

Качество и параметры бетона, укладываемого на дорогу, проверяется как на заводе, расположенном в нескольких километрах от места строительства, так и непосредственно перед укладкой.

На строительство 80-километрового участка с двумя масштабными транспортными развязками, начавшееся в 2017 году, отводится 5 лет.

После завершения строительства подрядчик обязан будет осуществлять гарантийное содержание дороги в течение 10 лет. Что же касается эксплуатационного содержания, то оно ляжет уже на плечи победителей соответствующих тендеров.

Фото: ЦТС

Как сообщалось, в Полтавской области в рамках реконструкции автомобильной дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка построят дорогу в обход города Кобеляки и новый мостовой переход через реку Ворскла.

Напомним, что в 2017 году госагентство "Укравтодор" предоставило перечень дорог, на которых будет бетонное покрытие. Среди них была также автомобильная дорога государственного значения Р-52 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.

Экономическая правда