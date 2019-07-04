Отели в Украине сделают более безопасными для проживания - Минрегион

При проектировании гостиниц в Украине с 1 октября текущего года необходимо будет учитываться изменения в государственные строительные нормы, что позволит усилить безопасность проживания в таких заведениях.

Об этом сообщает пресс-служба Мингрегиона.

"Теперь рекомендуется при проектировании новых или реконструкции существующих гостиничных номеров устраивать вход по бесконтактным карточкам, а в номерах гостиниц с 3-мя и более звездами - еще и системой охранной сигнализации", - отметили в министерстве.

По словам замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе, это не только повысит безопасность проживания во многих украинских отелях, но и уровень обслуживания в них, а также сделает их более безопасными для граждан.

Как пояснил Парцхаладзе, номера гостиниц всех категорий рекомендуется обустраивать электронными карточными замками с централизованным управлением, энергонезависимой памятью минимум на 500 событий, защищенной от систематического повторения событий, функцией "антипаника", автономным энергообеспечением и функцией антиотжима защелки.

"Также необходимо предусматривать мероприятия, защищающие от несанкционированного проникновения в монтажные распределительные шкафы и другие сооружения, помещения и оборудования сетей связи, сигнализации с помощью электронной системы контроля доступа и системы видеонаблюдения", - отметил он.

Напомним:

Новые кинотеатры, расположенные в ТРЦ, начнут проектировать с учетом необходимого времени для безопасной эвакуации людей.

А для безопасности пешеходов начнут устанавливать столбики перед пешеходными переходами.

Также ранее в Минрегионе сообщали, что хотят организовать в Украине уличное движение, как в Европе.

Экономическая правда