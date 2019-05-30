Кинотеатры в ТРЦ будут проектировать с учетом времени для безопасной эвакуации

Новые кинотеатры, расположенные в торгово-развлекательных центрах, будут проектировать с учетом необходимого времени для безопасной эвакуации людей.

Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Мы пересмотрели эти нормы, чтобы учреждения культуры в составе ТРЦ проектировались безопасно и правильно, с соблюдением необходимых расчетов по времени эвакуации и пропускной способности эвакуационных выходов", - написал он.

По словам Парцхаладзе, речь идет о новых ГСН "Культурно-зрелищные и досуговые заведения", где теперь четко определено, сколько должна длиться эвакуация людей из таких заведений в составе ТРЦ, чтобы это было безопасно.

По словам Парцхаладзе, это важно, ведь время эвакуации из отдельного здания кинотеатра или кинотеатра в торговом центре - отличается.

"Потому что кроме того, чтобы непосредственно выйти из зрительного зала, человеку нужно еще эвакуироваться из здания ТРЦ, а это дополнительные минуты", - пояснил он.

И добавил, что в действующих нормах относительно заведений культуры, которые являются устаревшими, учитывается только время эвакуации из отдельных зданий кинотеатров. В то же время большинство из них как раз проектируются в составе крупных ТРЦ, подчеркнул Парцхаладзе.

В частности, изменения в ГСН позволят уменьшить на 25% количество травм во время эвакуации и повысить безопасность людей в случае чрезвычайных ситуаций, подчеркнул замминистра.

Как он пояснил, сегодня согласно пожарным требованиям, при проектировании учреждений культуры должно быть соблюдено необходимое время эвакуации людей.

Так, эвакуация из зданий I и II степеней огнестойкости должна осуществляться в течение 6 минут, III-IV степени - 4 минут, V степени - 3 минут.

"В случае проектирования того же заведения в ТРЦ, просчет эвакуации должен быть таким, чтобы в течение установленного времени - от 3 до 6 минут (в зависимости от степени огнестойкости) из помещения кинотеатра можно было безопасно эвакуироваться на улицу", - добавил он.

И добавил, что при этом нужно обязательно учитывать пропускную способность эвакуационных выходов - как из зрительных залов кинотеатра, так и из самого ТРЦ. Это позволит проводить эвакуацию людей безопасно и без травм.

Новые ГСН уже согласованы и будут опубликованы в ближайшее время, подчеркнул Парцхаладзе.

Как сообщалось ранее, все новые общественные здания в Украине оборудуют металлодетекторами и системами видеонаблюдения.

Экономическая правда