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Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств со смартфонов - МОЗ

Среда, 24 июля 2019, 18:37
 

В сентябре в аптеках появятся препараты со специальной маркировкой, по которой можно будет убедиться, что лекарства не поддельные, а с конца года украинцы уже смогут самостоятельно контролировать оригинальность лекарств с помощью смартфона.

Постановление о старте пилотного проекта принял Кабинет Министров 24 июля, информирует Министерство здравоохранения в Facebook.

"Потребители смогут контролировать оригинальность лекарств с конца года - именно тогда заработает специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет просканировать код на упаковке", - пояснили в министерстве.

Пока маркировки появятся только на упаковках отдельных препаратов - на этом этапе норма является добровольной для производителей лекарств, отметили в Минздраве.

И добавили, что обязательная маркировка будет постепенно вводиться с 2021 по 2023 год.

Как отметили в министерстве, эти изменения происходят в рамках Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств.

Напомним:

Ранее бизнес предложил унифицировать систему рецептов на лекарства для людей и животных.

А в Минрегионе предложили строить украинские больницы по европейским стандартам.

По прогнозам международной аудиторской компании Deloitte, до 2021 года расходы на технологии в сфере здравоохранения составят 280 млрд долл.

Эти средства будут направлены на обеспечение доступности медицины, эффективность и качество диагностики, скорость и точность оказания медицинской помощи, а также персонализацию лечения и автоматизацию процессов в больницах.

Читайте подробнее: Как украинские медицинские технологии продлевают жизнь иностранцам.

Экономическая правда

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медицина аптеки

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