Как украинские медицинские технологии продлевают жизнь иностранцам

Более 20 миллионов пациентов во всем мире используют медицинские технологии, которые были созданы при участии украинских инженеров.

Украинское подразделение GlobalLogic более 13 лет разрабатывает IT-решения для мирового медицинского рынка. За это время специалисты помогли вывести на международный рынок более 100 продуктов.

"Экономическая правда" побывала в офисе GlobalLogic, чтобы узнать, какие инновации развитые страны мира внедряют в медицине, какие IT-решения создают украинские инженеры для международных компаний, и какие перспективные медицинские технологии сегодня исследуют в Киеве.

На какие IT-инновации тратят деньги в мировой медицине

К 2021 году затраты на технологии в сфере здравоохранения составят 280 млрд дол, прогнозирует международная аудиторская компания Deloitte.

Эти средства будут направлены на обеспечение доступности медицины, эффективность и качество диагностики, скорость и точность предоставления медицинской помощи, а также персонализацию лечения и автоматизацию процессов в больницах.

Мировые затраты на технологии в сфере здравоохранения будут расти вместе с затратами на само здравоохранение. Deloitte считают, что каждый год вплоть до 2022 года на расходы медицину будут увеличиваться на 5,4%. Это почти вдвое больше, чем за период 2013-2017 — 2,9%.

Этому росту способствуют ряд трендов. Самый актуальный из них — увеличение продолжительности жизни людей. Сейчас примерно 11% населения планеты, что равно примерно 700 млн человек, уже в возрасте 65 лет и старше. Ожидаемая продолжительность жизни в развитых странах равна примерно 82-84 годам.

"У нас выходит достаточно большая популяция населения, которая после выхода на пенсионный возраст ещё лет 20 хочет жить качественно, не болея, быть активными и мобильными", — объясняет вице-президент по стратегии GlobalLogic Андрей Яворский.

В каких направлениях развиваются технологии

1. Медобслуживание становится более доступным как географически, так и социально: IT-решения достаточно легко масштабировать и копировать. Решения, которые доступны сейчас в развитых странах, будут распространяться по миру с большой скоростью.

2. Растет точность раннего диагностирования: дешевле и эффективнее не лечить болезни, а предотвращать заболевания, корректировать способ жизни и на раннем этапе заболевания информировать пациента.

3. Увеличивается скорость и эффективность лечения как такового: активно ведутся работы над решениями, которые позволят создавать для людей "персональные" лекарства, соответствующихособенностям их организма.

4. Компенсация острой нехватки медперсонала по всему миру: в Китае на 1000 человек приходится 1,5 врача, в США — 2,5. Нехватка людей и распределенность их на большой территории требует технологического решения.

5. Диагностика заболеваний с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения: они собирают большие данные о болезнях людей и способны быстро и точно выделить паттерны определенных заболеваний.

Примеры медицинских инноваций

Всем хорошо известно, что медицинская отрасль очень инертна в вопросе внедрения инноваций, поскольку все нововведения подлежат многолетним тестированиям, ведь на кону всегда стоит жизнь и здоровье человека.

Тем не менее, такая авторитетная и довольно консервативная американская госструктура, как Food and Drug Administration (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — агентство Минздрава США, ЭП) в 2018 году утвердила меморандум о начале разработки стандартов для медицинских технологий, которые используют ИИ.

"Это большой шаг вперёд, потому что США как крупнейшая экономика мира, задает тренд остальным странам, — объясняет Яворский. — И часто другие страны просто копируют их законодательные акты".

За последние несколько FDA одобрила два программных продукта. Один продукт диагностирует болезни глаза человека по картинкам. Второй продукт анализирует рентгеновский снимок в случае перелома, находит мелкие частички кости и

подсказывает хирургам, что нужно со всем этим делать.

"Следующая технология, которая на слуху — это интернет вещей. Компьютер становится меньше и может анализировать то, как тело человека ведет себя в повседневной жизни. Есть пара интересных стартапов которые с помощью камер и датчиков движения анализируют особенности движения скелета и на основе собранных данных может диагностировать ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата", — рассказывает Яворский.

И наверное самым впечатляющим примером применения высоких технологий в медицине сегодня может служить — роботизированная хирургическая система da Vinci. С ее помощью клиники во всем мире совершают примерно две тысячи операций в год.

Da Vinci Surgical System — аппарат для проведения хирургических операций http://www.wikiwand.com/en/Da_Vinci_Surgical_System Источник:

Что разрабатывают в украинском офисе GlobalLogic

В медицинском направлении компании задействованы 750 сотрудников из общего штата в 4 тысячи человек. Украинцы участвуют в разработке программного обеспечения и аппаратной части самой сложной третьей категории медицинских устройств. Это высшая категория, от такого устройства непосредственно зависит жизнь человека.

"Украинские инженеры работают с программным обеспечением для всех трех категорий устройств, в том числе создают решения, которые спасают жизни: "умные" дефибрилляторы и системы для автоматического введения лекарств в организм человека", — рассказывает директор по инжинирингу компании Игорь Костив.

Представители компании не смогли назвать своих заказчиков и даже модели конкретных устройств, объяснив это тем, что скованы соглашением о неразглашении конфиденциальной информации. Тем не менее, Костив привел несколько примеров.

"Умный" дефибриллятор

Это устройство подсоединяется к человеку и самостоятельно определяет, нужно ли этому человеку проводить дефибрилляцию или нет.

Дело в том, что во время процедуры дефибрилляции через тело человека проходит мощный электрический разряд с напряжением 4700 Вольт. Процедура сама по себе является травматической и проводить её без показаний нельзя.

Устройство для введения лекарств

Устройство для введения лекарств с помощью датчиков определяет клинические показания человека и принимает решение, какое количество лекарств нужно ввести. Такое устройство помогает врачу и медсестре проводить лечение.

Также устройство может уведомлять врача или пациента о критических состояниях, тем самым повышая эффективность лечения.

В качестве примера такого устройства была показана мобильная инсулиновая помпа Medtronic MiniMed Paradigm Veo 554/754. В Украине такое устройство стоит 98 тыс/ грн.

Мобильная инсулиновая помпа Medtronic MiniMed Paradigm Veo 554/754 Фото автора

В странах ЕС такие устройства для инсулинозависимых людей государство покупает за счет бюджетных средств. В 2018 году Киев за счет бюджета города купил 50 подобных устройств для детей. Всего в Украине примерно 200 тыс людей, которые болеют диабетом, 10 тысяч из них — дети.

Прототипы медтехнологий

"Мы начинали как Embedded Development (встроенное программное обеспечение, написанное для управления конкретными устройствами или машинами, ЭП), то есть как разработчики устройств и мы продолжаем это делать дальше", — говорит Костив.

"У нас также есть веб-решения для сбора и анализа данных. Некоторые из них дают рекомендации по лечению. Мы можем объединять "интернет медицинских вещей" в системы с тем, чтобы на основе собранных данных эффективнее лечить людей", — добавляет он.

Помимо разработки технологий, которыми уже пользуются более 20 млн по всему миру, в компании занимаются исследованиями перспективных продуктов.

Nevus

Инженеры харьковской команды GlobalLogic создали мобильное приложение для быстрой проверки родинки, созданное на основе технологий анализа больших данных и машинного обучения.

Предполагается, что система доступна для пользователей-неспециалистов, желающих проверить родинку. Они загружают изображения родинки, сделанное с помощью встроенной фотокамеры телефона, и получают результаты анализа - вероятность развития меланомы.

Мобильное приложение Nevus Фото автора

Ambulance Online Streaming Technology

Технология, которая помогает быстро передавать данные о пациенте из кареты скорой помощи в больницу.

Созданная командой в Харькове и Львове, эта технология позволяет сохранять журнал событий и данные о жизненных признаки пациента в карете скорой помощи, синхронизируя их с историей пациента в клинике. Все данные сразу передаются врачам, к которым везут пациента, и в страховую компанию.

Принцип работы технологии Ambulance Online Streaming Technology

Face Asymmetry Detection

Решение, которое помогает в выявлении начальной стадии развития инсульта головного мозга. Приложение фиксирует проявления асимметрии человеческого лица и выделяет те из них, которые характерны для начальной стадии развития инсульта головного мозга.

Diabetic Retinopathy Detection

Мобильная приложение основанное на технологии обработки и анализа больших данных для быстрой идентификации заболевания диабетической ретинопатии глаза. Приложение предназначено для оперативной проверки сетчатки глаза на наличие признаков диабетической ретинопатии и ее прогрессии с использованием мобильных устройств.