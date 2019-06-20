Бизнес предлагает унифицировать систему рецептов на лекарства для людей и животных

Введение рецептурности только в человеческой медицине может привести к тому, что лекарства начнут покупать в ветеринарных аптеках и применять к людям, что может привести к некачественному лечению. Чтобы предотвратить это, бизнес предлагает унифицировать систему рецептов человеческой и ветмедицины.

Об этом рассказали в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Лекарства для животных, так же как и для людей, делятся на рецептурные и безрецептурные. Ведь, в основном, болезни животных лечатся теми же действующими веществами в лекарствах. Поэтому внедрение рецептурности только в человеческой медицине может привести к тому, что лекарства начнут покупать в ветеринарных аптеках и применять к людям", - пояснили эксперты.

И подчеркнули, что в ветаптеках лекарства продаются преимущественно без рецептов.

Кроме того, преимуществом лечения животных является то, что для этого теперь можно использовать лекарства для людей, которые можно купить в обычной аптеке.

"Однако, домашние животные болеют и такими болезнями как эпилепсия, рак и тому подобное. И здесь возникают осложнения. Ведь эти лекарства можно приобрести исключительно в человеческой аптеке и по рецепту человеческого врача", - подчеркнули в ассоциации.

Таким образом, считает бизнес, возникает правовая коллизия: "Ведь получается, что, к примеру, чтобы пролечить корову, которая обеспечивает хозяйство молоком, нужно получить рецепт у человеческого врача. Это по меньшей мере странно", - пояснили в ЕБА.

Как отметили в ассоциации, унификации системы рецептов является обычной европейской практикой.

Также опасения у бизнеса вызывает ситуация с антибиотиками.

"Ведь в ветаптеке их можно приобрести без рецепта", - подчеркнули эксперты.

Поэтому бизнес предлагает максимально быстро унифицировать рецептурнисть лекарств человеческой и ветмедицины. Это позволит минимизировать возможности для некачественное лечение, которое может привести к негативным для здоровья последствиям, считают эксперты.

"Для этого нужно, прежде всего, ввести единую электронную систему рецептов, которая позволит производителям вносить название препарата и серию, врачам - электронный рецепт, а потребителям возможность проверять оригинальность продукта", - предложили в ЕБА.

Наиболее важным элементом этой системы должен быть раздел подачи жалоб, подчеркнули в ассоциации.

"Это позволит производителю и государству контролировать эпизоотической ситуации (распространение определенной болезни) по всей территории страны и минимизирует возможность получения подделки или незаконного импорта", - пояснили эксперты.

Они добавили, что пока такая система разрабатывается.

"Она (система - ред.) должно быть унифицирована с международной ветеринарной базой ЕС в части наблюдения за побочными реакциями. Для ее финального запуска необходимо принятие проекта закона о ветмедицине, который сейчас готовится в Госпотребслужбе", - рассказали эксперты.

Второй важный вопрос ветеринарной сферы - оформление паспорта для животного, который является основным документом. Он выдается ветврачом при первичной вакцинации животных и содержит информацию о владельце животного, дату вакцинации и тип вакцины, профилактическое лечение и тому подобное.

В то же время, возникает парадокс, ведь документ, который выдает лицензированный ветеринарный врач, государством не признается, говорят в ассоциации.

"Поэтому если, к примеру, животное нужно вывезти за границу, необходимо обращаться в государственную уполномоченную ветеринарную клинику, повторно заполнять все необходимые документы и проходить повторную вакцинацию. Это занимает время и требует дополнительных средств", - рассказали в ассоциации.

По мнению бизнеса, такая ситуация выглядит абсурдно.

"Но, очевидно, требует урегулирования, поскольку сезон путешествий уже начался и все больше владельцев животных сталкиваются с осложнениями при пересечении границы с домашними любимцами", - отметили в ассоциации.

Со своей стороны, в ближайшее время бизнес-сообщество обещает подготовить соответствующие предложения и представить их Минагрополитики и Держпродспоживслужби на учет.

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Экономическая правда