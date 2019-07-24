НАБУ прокомментировало обыски в "Богдан Моторс"

Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют обыски в помещениях ОАО "Богдан Моторс" из-за возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрэксимбанка".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

Также в НАБУ назвали предварительную правовую квалификацию - ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением").

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" в рамках расследования уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Укрэксимбанк", - отметили в НАБУ.

И напомнили, что 100% акций "Укрэксимбанка" принадлежат государству в лице Кабинета Министров.

"Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2019 года. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - резюмировали в НАБУ.

Как ранее отметили в "Богдан Моторс", речь идет о реструктуризации кредита, которая была открытой. И пояснили, что корпорация была вынуждена взять кредит в "Укрэксимбанке" для строительства заводов, и банк пошел ей на встречу.

Напомним:

24 июля НАБУ второй раз за последний месяц пришло с обысками в офис "Богдан Моторс".

19 июля НАБУ уже проводило обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс".

Предварительная правовая квалификация дела - ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованной группой).

В тот же день в компании отреагировали на обыски НАБУ, назвав их "политическим давлением".

Экономическая правда