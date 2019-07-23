Обыски в Кабмине: прокуроры взялись за поставки военного оборудования из США

22 июля во время обысков в правительстве военная прокуратура изъяла документы, касающиеся реализации внешнеторгового контракта суммой 6,8 миллионов долларов, который в концу 2015 года заключили ГП "Спецтехноэкспорт" и американская компания Worldwide Aeros Corp на поставку военного оборудования.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на судебные материалы.

Речь идет о поставках подвесной системы раннего выявления AEROS модель TT-RF30-I-R для Государственной пограничной службы.

В общем закупилы 8 таких систем, в стоимость входят услуги сбора и обслуживания.

Отмечается, что дело расследуется по ч. 4 статьи 190 УК, (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Уголовное производство открыли 19 июля 2019 года.

Прокуроры считают, что должностные лица завладели указанными средствами путем злоупотребления доверием, чем нанесли государству ущерб.

"Подобные внешнеторговые контракты на поставку военного оборудования в Украине заключаются на самом высоком уровне при предыдущих договоренностях с союзниками. Поэтому такие уголовные дела после реализации контрактов могут оставить Киев без союзников", - считает Глеб Каневский.

В 2018 году в Хозяйственном суде Киева пограничная служба пыталась взыскать 2,1 млн гривен штрафных с ГП "Спецтехноэкспорт" за ненадлежащее исполнение последним упомянутого контракта с американской компанией.

Но любые результаты судебных заседаний отсутствуют в публичном пространстве.

Американской компанией Worldwide Aeros Corp руководит эмигрант из Украины Игорь Пастернак, который сотрудничал с Пентагоном и НАСА.

В конца 2016 года Государственная пограничная служба сообщила, что тогдашний президент Петр Порошенко передал современное оборудование для охраны границы, в том числе систему AEROS.

Напомним:

22 июля в служебных помещениях Кабинета Министров, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и "Спецтехноэкспорта" проходили обыски.

Обыски проводят из-за выявленных фактов завладения почти 6,8 миллионами долларов в оборонной сфере при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий "Укроборонпрома" по поставкам Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения.

В результате СБУ сообщила о разоблачении чиновников "Спецтехноэкспорта" на масштабных злоупотреблениях, в результате которых нанесен ущерб госбюджету почти на 6,8 миллиона долларов.

В компании заявили, что завладение "Спецтехноэкспортом" 6,8 миллионами долларов, оплаченными американской компании за поставленное оборудование, невозможно, поскольку предприятие является уполномоченным государством спецэкспортером и не является распорядителем публичных средств, а поставку оборудования осуществляло во исполнение постановления правительства.

Экономическая правда