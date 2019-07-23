Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,59 - 25,62 гривни за доллар (22 июля - 25,69 - 25,73 гривни за доллар).

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,59 - 25,62 гривни;

Евро - 28,65 - 28,68 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,59 - 25,91 гривни. Евро покупают по 28,60 гривни, продают по 29,09 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,84 - 25,86 гривни, евро - 28,84 - 28,99 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 23 июля на уровне 25,64 гривни за доллар.

22 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,70 - 25,74 гривни за доллар.

22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,65 - 25,67 гривни за доллар.

Экономическая правда