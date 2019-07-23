Курс валют: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 23 июля на уровне 25,64 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,76 гривни (на 22 июля - 28,98 гривни).

Напомним:

22 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,70 - 25,74 гривни за доллар.

22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,65 - 25,67 гривни за доллар.

Экономическая правда