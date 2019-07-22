Гривня на межбанке укрепилась
22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,65 - 25,67 гривни за доллар (19 июля было 25,69 - 25,73 гривни за доллар).
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,65 - 25,67 гривни;
Евро - 28,79 - 28,80 гривни.
Напомним:
19 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,74 - 25,76 гривни за доллар.
19 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,69 – 25,73 гривни за доллар.
Национальный банк усилил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 22 июля на уровне 25,81 гривни за доллар.
Экономическая правда
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