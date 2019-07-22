Гривня на межбанке укрепилась

22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,65 - 25,67 гривни за доллар (19 июля было 25,69 - 25,73 гривни за доллар).

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,65 - 25,67 гривни;

Евро - 28,79 - 28,80 гривни.

Напомним:

19 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,74 - 25,76 гривни за доллар.

19 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,69 – 25,73 гривни за доллар.

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 22 июля на уровне 25,81 гривни за доллар.

Экономическая правда