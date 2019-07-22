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Официальный курс: гривна значительно укрепилась

Понедельник, 22 июля 2019, 09:02
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 22 июля на уровне 25,81 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,98 гривни (на 19 июля - 29,19 гривни).

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на на 19 июля на уровне 26,03 гривни за доллар.

18 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар.

18 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,04 - 26,06 гривни за доллар.

Экономическая правда

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