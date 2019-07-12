В Государственной фискальной службе начались обыски - источник

Следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.

Об этом сообщил источник ЭП в ГФС.

Напоминаем:

В 2015 году "Филип Моррис Украина" начала применять специальный таможенный режим переработки на таможенной территории Украины для дальнейшего экспорта продукции.

Для этого компания получила соответствующее разрешение от Харьковской таможни ГФС.

В рамках этого режима "Филип Моррис Украина" получила право на условное освобождение от украинской ввозной пошлины и других налогов на импорт материалов для переработки компанией сырья, продукция из которой подлежала реэкспорту.

Общая стоимость готовой продукции, которая была произведена и экспортирована в режиме переработки на таможенной территории Украины в течение апреля 2015 – марта 2016 года, составила 87 млн евро.

В марте 2016 года, когда срок действия разрешения на применение таможенного режима переработки почти истек, Главное управление Государственной фискальной службы в Харьковской области инициировало налоговую проверку с целью поставить под сомнение правомерность применения режима к операциям, осуществленных "Филип Моррис Украина" в режиме переработки.

По результатам проверки компания получила налоговые уведомления-решения на общую сумму 635 млн грн, что включает доначисления ввозной пошлины, дополнительной ввозной пошлины, НДС, штрафов и пени.

После безуспешного обжалования в административном порядке в органах ГФС, а также в суде первой инстанции, четыре компании Филипп Моррис ("Филип Моррис Интернэшнл Инк. (США)", "Филип Моррис Глобал Брэндс Инк."(США), "Филип Моррис Брэндс Сарл" (Швейцария), "Филип Моррис Украина") подали правительству Украины Сообщение об инвестиционном споре.

5 декабря 2018 года Кабинет Министров принял распоряжение о подписании Мирового соглашения между упомянутыми компаниями и государством Украина.

В апреле 2019 года стало известно, что судебное дело между Государственной фискальной службой и "Филип Моррис Украина" на 635 миллионов гривен закрыто вследствие отмены налоговых уведомлений–решений.

Экономическая правда