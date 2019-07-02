Минфин разместил ОВГЗ еще на 8 миллиардов

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 2 июля 2019 года, в государственный бюджет привлечено 8,04 миллиарда гривень (по официальному курсу НБУ).

Об этом сообщает Министерство финансов в Facebook.

"Хорошие новости! Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин снизил уровень доходности почти по всем инструментам и привлек 8,04 млрд грн", - говорится в сообщении.

При этом ставка доходности ОВГЗ за три и шесть месяцев снизилась на 31 базисный пункт до 17,44% и 17,94% соответственно, отметили в министерстве.

Напомним:

25 июня Минфин привлек в госбюджет 7,5 миллиарда гривень.

11 июня Министерство финансов на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в госбюджет 6,47 миллиарда гривень и 4,41 миллиона долларов.

А начиная с 14 июня Нацбанк разрешил банкам предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты на покупку облигаций внутреннего госзайма. Это позволит инвесторам лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке.

Кроме того, в конце мая впервые в украинцев появилась возможность покупать ОВГЗ онлайн.

Экономическая правда