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Минфин продал ОВГЗ на 6,5 миллиарда, Маркарова отметила успех

Вторник, 11 июня 2019, 20:52

Министерство финансов 11 июня на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 6,47 миллиарда гривень и 4,41 миллиона долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составляет 6,595 млрд грн.

Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 84, 175, 329, 791 и 2086 дней со средневзвешенной доходностью 18,00%, 18,50%, 18,33%, 16,00% и 15,84% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены на 295 и 491 дней с доходностью 7,25% и 7,50% годовых соответственно.

"Очередная победа! 6-летний инструмент под 15,85%", - отметила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, Украина готовится к выпуску семилетних евробондов.

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Минфин ОВГЗ

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