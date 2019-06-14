Все разделы
Укр / Рус

НБУ разрешил иностранным компаниям брать кредиты в гривне для покупки ОВГЗ

Пятница, 14 июня 2019, 09:45

Национальный банк разрешил банкам с 14 июня предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты для приобретения облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Также регулятор своим постановлением внес покупку ОВГЗ в перечень исключений, при которых украинским банкам можно осуществлять операции форвард (операции по договору, который предусматривает поставку валюты позже, чем на второй день заключения договора) и своп (операции по договору, который предусматривает покупку или продажу иностранной валюты с обратной ее продажей или покупкой на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций на момент заключения договора).

Такая норма действует при условии, если срок осуществления операций не превышает 14 дней.

"Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку", – цитирует пресс-служба НБУ заместителя председателя регулятора Олега Чурия.

Также компании смогут рассчитываться за внешнеэкономическими сделками и валютными и гривневыми платежными карточками, если речь идет о сумме до 150 тысяч гривен.

До сих пор резидентам Украины можно было предоставлять только потребительские гривневые кредиты физическим лицам-нерезидентам.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ ОВГЗ банки

powered by lun.ua
Материалы по теме
Денежная масса в мае сократилась на 0,3% - Нацбанк 13 июня 2019, 17:42
Бросили якорь. Почему Национальный банк привязался к инфляции в 5% в год 13 июня 2019, 14:33
Нацбанк пожаловался Высшему совету правосудия на судей из-за дела о национализации Приватбанка 13 июня 2019, 11:48
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!