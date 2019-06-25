Долг под контролем: Минфин привлек ОВГЗ на 7,5 миллиарда
По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа, 25 июня в бюджет Украины привлечено 7,5 миллиарда гривень (по официальному курсу НБУ).
Об этом сообщает Министерство финансов в Facebook.
Из этих денег 4,4 млрд грн привлечены по долгосрочным ОВГЗ - со сроком обращения 6 лет.
Как сообщили в Минфине, ставка составляла 15,85% годовых.
Напомним:
11 июня Министерство финансов на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в госбюджет 6,47 миллиарда гривень и 4,41 миллиона долларов.
А начиная с 14 июня Национальный банк разрешил банкам предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты на покупку облигаций внутреннего госзайма. Это позволит инвесторам лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке.
Кроме того, в конце мая впервые в украинцев появилась возможность покупать ОВГЗ онлайн.
Экономическая правда
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