Долг под контролем: Минфин привлек ОВГЗ на 7,5 миллиарда

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа, 25 июня в бюджет Украины привлечено 7,5 миллиарда гривень (по официальному курсу НБУ).

Об этом сообщает Министерство финансов в Facebook.

Из этих денег 4,4 млрд грн привлечены по долгосрочным ОВГЗ - со сроком обращения 6 лет.

Как сообщили в Минфине, ставка составляла 15,85% годовых.

Напомним:

11 июня Министерство финансов на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в госбюджет 6,47 миллиарда гривень и 4,41 миллиона долларов.

А начиная с 14 июня Национальный банк разрешил банкам предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты на покупку облигаций внутреннего госзайма. Это позволит инвесторам лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке.

Кроме того, в конце мая впервые в украинцев появилась возможность покупать ОВГЗ онлайн.

Экономическая правда