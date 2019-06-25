Все разделы
Укр / Рус

Долг под контролем: Минфин привлек ОВГЗ на 7,5 миллиарда

Вторник, 25 июня 2019, 19:53
 

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа, 25 июня в бюджет Украины привлечено 7,5 миллиарда гривень (по официальному курсу НБУ).

Об этом сообщает Министерство финансов в Facebook.

Из этих денег 4,4 млрд грн привлечены по долгосрочным ОВГЗ - со сроком обращения 6 лет.

Как сообщили в Минфине, ставка составляла 15,85% годовых.

Напомним:

11 июня Министерство финансов на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в госбюджет 6,47 миллиарда гривень и 4,41 миллиона долларов.

А начиная с 14 июня Национальный банк разрешил банкам предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты на покупку облигаций внутреннего госзайма. Это позволит инвесторам лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке.

Кроме того, в конце мая впервые в украинцев появилась возможность покупать ОВГЗ онлайн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минфин ОВГЗ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе — Маркарова 24 июня 2019, 20:45
Где в Украине самые высокие зарплаты: Минфин назвал Топ-5 отраслей и Топ-5 регионов 24 июня 2019, 16:30
Украина получила 1 миллиард евро от размещения бондов 20 июня 2019, 18:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!