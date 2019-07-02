Бывшие топ-менеджеры Приватбанка приезжают в Украину из Австрии и Швейцарии

Бывшие топ-менеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину.

Об этом пишет "НВ Бизнес".

По данным издания, бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет 7 июня посетил Украину - он был гостем на вечеринке Monobank, посвященной выдачи одного миллиона карт.

Александр Дубилет был отмечен на фото в посте в Facebook одного из совладельцев Monobank, бывшего руководителя розничного бизнеса и направления по обслуживанию индивидуальных VIP-клиентов Приватбанка Олега Гороховского.

Кроме этого, старший Дубилет есть на фото одной из сотрудниц компании Fintech Band (разработчик Monobank) Ирины Пивовар, выложенном в ее ленте новостей Facebook.

По данным "НВ Бизнес", Александр Дубилет после признания Приватбанка неплатежеспособным и национализированным, живет в Австрии, но довольно часто посещает Украину. В этом году он был в январе, марте, апреле, мае и последний раз в июне.

Как рассказывают источники издания, бывший первый заместитель Тимур Новиков, который отвечал за инвестиционный бизнес Приватбанка, живет в Швейцарии, но также постоянно прилетает и улетает.

"Экс-руководитель корпоративного ВИП бизнеса Приватбанка Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина. В то же время бывшая заместитель главы Людмила Шмальченко все время жила и продолжает жить в Украине", - говорится в сообщении.

"Их должны были включить в первую сотрню списка кандидатов Слуги Народа", но в последний момент почему-то передумали", - заявил источник.

Напомним:

Журналисты подсчитали, что судебные процессы, инициированные Игорем Коломойским против Украины в борьбе за ПриватБанк, обошлись в 2018 году государству в 600 млн грн.

Напомним, на фоне судебных решений вокруг ПриватБанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро.

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