При въездах в населенные пункты начнут обустраивать островки для снижения скорости

С 1 сентября в Украине во время строительства новых и реконструкции существующих трасс на въездах в населенные пункты должны обязательно устраиваться специальные островки безопасности.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Мы вводим европейскую практику успокоения транспортного трафика. Теперь при строительстве новых и реконструкции существующих трасс на въездах в населенные пункты должны обязательно устраиваться специальные островки", - написал он.

И добавил, что по возможности такие средства безопасности должны предусматриваться и во время капитального ремонта.

Замминистра рассказал, что в Европе такие дорожные техсредства называются "traffic calming".

"Это островки и другие искусственные изгибы проезжей части на трассах, которые заставляют водителей снижать скорость и быть более внимательными за рулем", - отметил он.

Парцхаладзе добавил, что это очень важно делать именно при въезде в населенные пункты, где скорость должна быть значительно ниже, чем на трассах.

Как это работает? Такие островки называются направляющими и имеют полуовальную форму. Чтобы объехать этот островок, водитель вынужден затормозить и стать более внимательным на дороге, пояснил замминистра.

Направляющие островки размещаются при отсутствии наземного пешеходного перехода на полосе движения в направлении населенного пункта.

Если же пешеходный переход присутствует, тогда проектируется островок безопасности для пешеходов в соответствии с требованиями ДБН "Улицы и дороги населенных пунктов".

Такие меры безопасности позволят снизить среднюю скорость движения на трассах, и соответственно количество ДТП и аварий. Также это улучшит условия передвижения пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта и в целом успокоит транспортный трафик, подчеркнули в Минрегионе.

Как сообщалось, время на транспортировку асфальтобетона для строительства дорог в Украине ограничат до трех часов, что должно положительно сказаться на их качестве.

Экономическая правда