Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
18 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,00 - 26,04 гривни;
Евро - 29,21 - 29,26 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,85 - 26,12 гривни. Евро покупают по 28,92 гривни, продают по 29,42 гривнм.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,98 - 26,03 гривни, евро - 29,10 - 29,24 гривни.
Напомним:
Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 18 июля - 25,86 гривни за доллар.
17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар.
17 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар (на открытии межбанка котировки были на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар).
Экономическая правда
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