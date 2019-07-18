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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Четверг, 18 июля 2019, 11:20
 

18 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,00 - 26,04 гривни;

Евро - 29,21 - 29,26 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,85 - 26,12 гривни. Евро покупают по 28,92 гривни, продают по 29,42 гривнм.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,98 - 26,03 гривни, евро - 29,10 - 29,24 гривни.

Напомним:

Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 18 июля - 25,86 гривни за доллар.

17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар.

17 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар (на открытии межбанка котировки были на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар).

Экономическая правда

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