Гривня застыла на месте
Четверг, 18 июля 2019, 09:00
Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 18 июля - 25,86 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,00 гривни (на 17 июля - 29,03 гривни).
Напомним:
17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар.
17 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар (на открытии межбанка котировки были на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар).
Экономическая правда
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