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Гривня застыла на месте

Четверг, 18 июля 2019, 09:00
 

Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 18 июля - 25,86 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,00 гривни (на 17 июля - 29,03 гривни).

Напомним:

17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар.

17 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар (на открытии межбанка котировки были на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар).

Экономическая правда

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