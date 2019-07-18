Гривня застыла на месте

Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 18 июля - 25,86 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,00 гривни (на 17 июля - 29,03 гривни).

Напомним:

17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар.

17 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар (на открытии межбанка котировки были на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар).

Экономическая правда