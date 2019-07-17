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Гривня на закрытии межбанка ослабла

Среда, 17 июля 2019, 17:15
 

17 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,89 гривни за доллар (на открытии межбанка котировки были на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар).

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,87 - 25,89 гривни;

Евро - 29,03 - 29,05 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 17 июля на уровне 25,86 гривни.

16 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,89 - 25,92 гривни за доллар.

16 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,93 - 25,96 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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