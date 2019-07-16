Дубилет рассказал, как планирует бороться с коррупцией в Украине
Соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет, который стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, заявил, что нужно бороться не только с последствиями, но и с первопричинами возникновения коррупции в Украине.
Об этом он заявил во время брифинга16 июля.
При этом лучшие решения для борьбы с коррупцией, по мнению Дубилета, – это технологии. Как пример он вспомнил один из преоктов, в котором сейчас принимает участие.
"Один из проектов, который мы сейчас ведем, это борьба с рейдерством, борьба с тем, что в реестрах Минюста по недвижимости и по бизнесу просто меняются владельцы", - отметил Дубилет.
И добавил, что это - одна из причин, "по которым Украина не получает инвестиции, почему западные банки боятся в нашу страну приходить".
По его словами, в последнее время все усилия государства были направлены на то, чтобы еще больше ужесточить контроль за "черными регистраторами" - "чтобы они сдавали еще больше экзаменов, отчетов", подчеркнул Дубилет.
Но на самом деле решение проблемы, по мнению Дубилета, в использовании правильных технологий.
"Причем важно понять, что технологии - это не обязательно диджитализация, технологии – это, в первую очередь, правильные бизнес-процессы", - отметил он.
Одна из задач, которую советник в. о. СБУ ставит перед собой, - это построить правильные бизнес-процессы, чтобы "у СБУ было меньше работы", подчеркнул он.
Дубилет также добавил, что работать планируют совместно с СБУ и госорганами.
Напомним:
16 июля бывший директор по информационным технологиям "Приватбанка", соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.
Ранее Дубилет сообщил, что примет участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.
Экономическая правда
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