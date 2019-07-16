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Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Вторник, 16 июля 2019, 09:03
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 июля на уровне 25,74 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,00 гривни (на 15 июля - 28,98 гривни).

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 июля на уровне 25,76 гривни.

15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,74 гривни за доллар.

15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.

Экономическая правда

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