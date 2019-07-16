Официальный курс: гривня продолжает укрепляться
Вторник, 16 июля 2019, 09:03
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 июля на уровне 25,74 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,00 гривни (на 15 июля - 28,98 гривни).
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 июля на уровне 25,76 гривни.
15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,74 гривни за доллар.
15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.
Экономическая правда
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