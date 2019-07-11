Абромавичюс возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Экс-министр экономического развития Айварас Абромавичюс возглавил наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром", он возглавит тендерный комитет по проведению международного аудита.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Обновленный состав наблюдательного совета назвал приоритетом для концерна проведения международного аудита. Ожидается, что он продлится до 9 месяцев.

"Мы ожидаем, что уже в сентябре будет выбран победитель торгов, который начнет аудит "Укроборонпрома". По нашим оценкам, он продлится 6-9 месяцев... В то же время мы не можем провести аудит, который охватит больший период", - отметил Абромавичюс.

Во-первых, отметил он, если взять для анализа период с 2014, не говоря уже о периоде с 2011 года, то результатов этого аудита придется ожидать годами.

Во-вторых, выделенных правительством 32,5 млн грн на это просто не хватает, подчеркнул он.

Для избрания аудитора на электронной площадке Prozorro будет создана новая позиция по закупке услуг, а определение победителя тендера состоится по процедуре "открытых торгов".

Возглавит тендерный комитет по проведению международного аудита сам Абромавичус.

В "Укроборонпроме" называют главным негативным фактором, который замедляет процесс реформирования, - ограничение законодательства, сохранившее в себе многочисленные атавизмы и рудименты времен СССР.

Генеральный директор концерна Павел Букин сообщил, что речь идет о необходимости разблокирования возможности корпоратизации некоторых госпредприятий.

"Требует пересмотра порядок формирования цены на оборонную продукцию со стороны Министерства обороны, который сегодня не соответствует условиям современной экономики и является "наследием" СССР. Мы выступаем за изменение системы стандартизации, где до сих пор используются устаревшие ГОСТы 40-летней давности. Однако, к сожалению, эти инициативы "потерялись" в коридорах Верховной Рады и других государственных учреждений", - отметил он.

Напомним:

Вопрос проведения международного аудита "Укроборонпрома" обострился после журналистского расследования о масштабных хищениях в концерне.

Ранее президент Владимир Зеленский сменил состав наблюдательного совета "Укроборонпрома", назначив ей 12 июня Абромавичюса, а 9 июля - Давида Арахамиа и Андрея Загороднюка. Еще в состав совета входит Энтони Тетерев. Еще одна должность, которая относится к квоте Кабинета министров, пока вакантна.

В марте-2019 журналисты "Bihus.info" сообщили, что бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин разделили между собой 80% аванса при закупке российских деталей для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14380000 грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона.

Как свидетельствует обнародованное переписки сына Гладковского с бизнес-партнером Виталием Жуковым, 30000 долларов получил Олег Гладковський, 10000 - нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

Тогда пресс-служба "Укроборонпрома" назвала манипулятивной информацию о "откат" экс-заместителя секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Гладковского по хищению оборонки и сказала, что детали к Ан-26 покупал "по оптимальной цене".

Кабинет министров выделил на международный аудит "Укроборонпрома" 32,5 млн грн.

Украинская правда