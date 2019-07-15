"Нафтогаз" заплатил в госбюджет почти 60 миллиардов

За первое полугодие текущего года компании группы "Нафтогаз" уплатили в государственный бюджет 58,6 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

"По оперативным данным, за первое полугодие 2019 года группа "Нафтогаз" выплатила в государственный и местные бюджеты около 58,6 миллиарда гривень налогов и дивидендов", - говорится в сообщении.

Поступления от предприятий группы составляют более 15,9% общих доходов госбюджета в январе-июне 2019 года, добавили в НАК.

Группа "Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2018 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 137,8 млрд грн.

Напомним:

По итогам 11 месяцев 2018 года "Нафтогаз" заплатил в бюджет 121,2 млрд грн налогов и дивидендов - это около 18% от общих поступлений.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев за 2018 заработал 286,5 млн грн.

А по состоянию на июль 2019-го глава НАК отдал на благотворительность 6 млн грн, заработанных с начала текущего года.