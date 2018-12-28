Результаты 2018-го в газовом зачете

Добігає кінця 2018 рік. Саме час підбити підсумки - яким він був для Нафтогазу та української газової галузі. Чого вдалося досягти, а де ми зустріли значні труднощі. Зведемо баланс перемог та поразок за минулий рік.

Міжнародна арена

Перемога над Газпромом в Стокгольмі стала найбільшим досягненням року, безпрецедентною подією в масштабах всієї Європи.

Нам вдалося довести несправедливість застосування принципу "бери або плати" у тому вигляді, як того хотів "Газпром" (а їх вимоги складали 56 млрд доларів) та знизити ціну на російський газ до європейського рівня.

Більше того, Україна виграла 4,6 млрд доларів і вже отримала 2,1 млрд доларів за цим рішенням. Оскільки Газпром з політичних причин відмовляється платити решту – ми послідовно арештовуємо його активи в Європі, зокрема акції компаній, які володіють Північним потоком, Північним потоком-2 та Блакитним потоком.

Заплатити все одно доведеться, ми не відступимо.

Крім того, в 2018 році Нафтогаз розпочав новий арбітраж, у рамках якого вимагаємо від Газпрому перегляду тарифу на транзит у 2018-2019 роках та компенсації недоплат ще на понад 11,6 млрд доларів. Упевнені в обґрунтованості наших позицій.

Також ми подали позов проти РФ за захоплення активів Нафтогазу в Криму на суму більше 5 млрд доларів. Перші слухання відбулися вже цього року.

Що на іншій шальці терезів? Не тішить отримання Газпромом більшості дозволів для реалізації Nord Stream 2 – суто політичного проекту, який загрожує безпеці Європи та України.

Водночас Газпром поки не отримав дозволу в Данії, а крім цього, в грудні палата представників Конгресу США та Європарламент ухвалили резолюції проти будівництва газопроводу. Сподіваємося, що це вплине на ситуацію.

Прикметно, що канцлер Німеччини Ангела Меркель також змінила риторику з цього питання.

Зберігається невизначеність щодо підписання контракту на транзит газу через Україну після 2019 року.

Росія зайняла вичікувальну позицію в надії на обхідні газопроводи, вибори в Україні та можливість повернутися до старого формату стосунків "метрополія-колонія".

Водночас розчарування викликає рішення Єврокомісії за антимонопольною справою проти Газпрому – 8 років розслідування та більше 200 сторінок висновків про системні порушення, але жодних відчутних санкцій.

Український ринок газу

З початку 2018 року в Україні запрацювала нова стимулююча система оподаткування для газовидобувників.

Нагадаю, ставку ренти при видобутку газу з нових свердловин парламентарі знизили до 6-12%, а ставку для конденсату – до 16-31%.

Суттєво спрощені дозвільні процедури. Все це дозволило Укргазвидобуванню та приватним компаніям активізувати буріння – а це, в кінцевому результаті, дозволить наростити видобуток.

Ми імпортуватимемо менше газу, а держбюджет отримуватиме більше податків та дивідендів. Група "Нафтогаз" доклала максимальних зусиль для таких змін.

Ще однією вкрай важливою реформою стало те, що місцеві громади вперше отримали безпосередню вигоду від розвитку видобування на їх території, 5% від ренти – це суттєві гроші.

За 11 місяців 2018 року видобувний сегмент групи "Нафтогаз" перерахував до місцевих бюджетів 1,12 млрд грн - цих грошей достатньо для купівлі, наприклад, більше 500 шкільних автобусів.

Нарешті зміни відбуваються і в сфері надрокористування. Що ж, краще пізніше, ніж ніколи.

Уряд та Держгеонадр оголосили про проведення довгоочікуваного першого електронного аукціону з продажу нафтогазових ліцензій – безумовно, ми братимемо в ньому участь.

Водночас інакше як обурливою не назвеш ситуацію в Полтавській області, де облрада встановила "шлагбаум для Нафтогазу" та погоджує ліцензії лише "фірмам-метеликам". Сподіваюсь, що наступного року ситуація зміниться на краще.

Окрім Полтавської облради, на жаль, є й інші гіркі пігулки. Отруйні, якщо точніше. Попри зусилля "Укртрансгазу", Україна не змогла вчасно перейти на добове балансування газу.

Причиною цьому – неготовність та маніпуляції облгазів та "газзбутів" Дмитра Фірташа. Ці ж компанії продовжують нарощувати "мильну бульбашку" боргів за газ та послуги балансування перед групою "Нафтогаз", продовжують маніпулювати "мертвими душами", відмовляються передавати бази абонентів Міністерству фінансів.

Ми стали свідками спроб "газзбутів" приписати споживачам віртуальні борги та унеможливити їх перехід до інших постачальників.

Досі невирішеним залишається питання справжньої монетизації субсидій, а саме це є ключовим елементом, який здатен перетворити реформи на газовому ринку на незворотні.

На жаль, все ще продовжує діяти неефективна система спецобов’язків на ринку газу, залишається відкритим вікно для крадіжок облагазами та "газзбутами" - річні обсяги таких крадіжок ми оцінюємо в 1,5-3 млрд куб. м газу.

Зміни в Нафтогазі

На початку 2018 року в Нафтогазі приступила до роботи нова наглядова рада з незалежними фахівцями з Британії, США, Франції.

Протягом року ми впровадили сучасну систему внутрішніх контролів: комплаєнс, ризик-менеджмент та внутрішній аудит. Також ми розпочали перебудову НАК на сучасний корпоративний центр, де акумулюватиметься досвід і знання всієї групи.

Коли йдеться про Нафтогаз, я не випадково ставлю реформу корпоративного управління на чолі – саме від неї залежить, чи вдасться нам закріпити досягнення в боротьбі з корупцією, чи зможемо ми підвищити ефективність групи.

Крім того, цього року за участі міжнародних консультантів ми розробили корпоративну стратегію, яка передбачає суттєве збільшення ефективності нашої роботи та вихід в нові сегменти бізнесу.

Група вже зробила перші кроки на цьому шляху – визначили лідерів бізнес-дивізіонів, які розробили та затвердили через наглядову раду стратегічні плани своїх підрозділів.

Ключовим операційним напрямком діяльності Нафтогазу цього року було нарощування видобутку українського газу - нам вдалося підняти добовий рівень видобутку Укргазвидобування до дев’ятирічного максимуму.

Проте темпи зростання все ще нижче запланованих, головна причина – у відсутності нових ліцензій.

Уперше за роки незалежності Укргазвидобування законтрактувало десятки сучасних бурових верстатів, компанія вже отримала перший німецький верстат Bentec.

Група "Нафтогаз" закуповує КРАЗи, українську трубну продукцію – разом з нами зростає вітчизняне машинобудування та бізнес.

Минулого року "Укртранснафті" вдалося повернути собі 389 тис. тонн технологічної нафти, яка була викачана на НПЗ групи "Приват" ще в 2014, до зміни менеджменту державної компанії.

У 2018 році НКРЕКП затвердила план розвитку ГТС України на строк до 2027 року – це вперше дає Укртрансгазу чіткий та зрозумілий алгоритм, як рухатися далі.

У лютому цього року Укртрансгаз перейшов до активної фази модернізації компресорної станції (КС) "Бар" в рамках спільного з Ferrostaal та Deutsche Bank проекту.

Йде модернізація КС "Гребенківська", вже розпочато тестування оновленої газовимірювальної станції "Берегово".

Крім того, Нафтогаз розробив чіткий план анбандлінгу та вже здійснив низку кроків на цьому шляху – в 2018 році у складі Укртрансгазу ми створили філію "Оператор ПСГ" та перевели до неї необхідні активи, персонал.

Ще раніше ми створили філію "Оператор ГТС" та продовжуємо працювати над її наповненням. Ми будемо готові передати необхідні активи за межі групи і незалежний оператор ГТС зможе розпочати роботу з січня 2020 року за умови прийняття урядом та парламентом необхідних рішень.

Минулого року наша група утримувала позицію найбільшого платника податків в Україні.

За підсумком 11 місяців 2018 року Нафтогаз сплатив до бюджету 121,2 млрд грн податків та дивідендів – це близько 18% від загальних надходжень.

Це видимий і реальний ефект від реформ в Нафтогазі, завдяки яким уряд має змогу підвищити заробітні плати для вчителів та лікарів, збільшити видатки на оборону України.

Загалом можна констатувати, що в 2014-2018 нам вдалося змінити вектор Нафтогазу з падіння на зростання.

Тепер ми переходимо до етапу трансформації, результатом якого має стати сучасна та високоефективна група. Група, яка гідна захоплення.

На мою думку, в загальному газовому заліку України за 2018 перемоги все ж переважали. Зроблено багато, частина роботи вже дала видимі результати, ще частина – стане фундаментом для наступних змін.

Дякую людям, які є рушіями таких змін – працівникам групи Нафтогаз, а також громадським активістам, парламентарям, урядовцям та західним партнерам.