Коболев отдал на благотворительность почти 6 миллионов
Глава НАК "Нафтогаз Украины" передал на благотворительность 5 млн 867,1 тысячи гривень, которые заработал начиная с середины января 2019 года.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 1 июля я передал на благотворительность 5 млн 867,1 тыс. грн. Это весь мой заработок в Нафтогазе за период с середины января и до середины июня", - написал Коболев.
В частности, по его словам, он передал каждому из фондов - "Вернись живым", "Таблеточки" и "Народный тыл - Реабилитация" - по 1 млн 865,7 тыс. грн. Фонду "Благомай" - 270 тыс. грн.
Он также отметил, что эти средства благотворительные фонды потратили:
На оборону: закупили оборудование и экипировку для наших защитников; профинансировали обучение офицеров ВСУ по инновационной программе;
На медицину: закупили значительные объемы медикаментов для онкобольных детей; профинансировали оздоровления детей и членов семей погибших военнослужащих;
На образование: организовали образовательное профориентационное мероприятие для тысяч детей из детских домов, интернатов и из семей переселенцев;
"Как и обещал, буду направлять средства на благотворительность и дальше - до конца текущего года", - резюмировал Коболев.
Он также добавил, что информация об использовании фондами большей части средств доступна на их сайтах, по остальным - будет доступна вскоре.
Напомним, что по состоянию на апрель Коболев заработал и перечислил на благотворительность 3,29 миллиона грн.
Как сообщалось, недавно премьер-министр Владимир Гройсман назвал Коболева "циничным монополистом" и предложил вернуть ему 300 млн грн премии.
Экономическая правда
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