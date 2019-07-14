Новости выходных: увольнение главы ГФС, поезда в Россию и умные города

О миллиардном иске против УЗ. АО "Укрзализныця" заявило, что Крюковский вагоностроительный завод "манипулирует фактами" и посоветовало устранить "конструктивные недостатки", которые, по словам компании, были обнаружены в ходе эксплуатации поездов производства КВСЗ.

О выплатах "зеленым". Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила для компании "Укрэнерго" новые тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года, которые вступят в силу с 1 августа.

Об отказе от жетонов. С 15 июля на двух станциях столичного метрополитена не будут продавать и принимать жетоны.

О поездах в Россию. Премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Евросоюзом.

Об умных городах. Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж и Рейкьявик возглавили список лучших смарт-городов мира.

Об увольнении главы ГФС. И.о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении.