Новости выходных: увольнение главы ГФС, поезда в Россию и умные города
О миллиардном иске против УЗ. АО "Укрзализныця" заявило, что Крюковский вагоностроительный завод "манипулирует фактами" и посоветовало устранить "конструктивные недостатки", которые, по словам компании, были обнаружены в ходе эксплуатации поездов производства КВСЗ.
О выплатах "зеленым". Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила для компании "Укрэнерго" новые тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года, которые вступят в силу с 1 августа.
Об отказе от жетонов. С 15 июля на двух станциях столичного метрополитена не будут продавать и принимать жетоны.
О поездах в Россию. Премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Евросоюзом.
Об умных городах. Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж и Рейкьявик возглавили список лучших смарт-городов мира.
Об увольнении главы ГФС. И.о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении.
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