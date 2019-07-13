"Укрзализныця" ответила на миллиардный иск Крюковского завода
АО "Укрзализныця" заявило, что Крюковский вагоностроительный завод "манипулирует фактами" и посоветовало устранить "конструктивные недостатки", которые, по словам компании, были обнаружены в ходе эксплуатации поездов производства КВСЗ.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Сколько Укрзализныця купит пассажирских вагонов - определяет годовой финансовый план компании, а не Крюковский вагоностроительный завод", - подчеркнули в компании.
В УЗ подтверждают, что заключили с заводом договор на покупку 54 пассажирских вагонов, но впоследствии Кабмин утвердил финансовый план компании, которым предусматривается закупка только 20 вагонов - 10 в этом году и 10 в следующем.
"Укрзализныця уже внесла заводу авансовый платеж за 5 пассажирских вагонов, из которых поставлено 3.
Относительно 2 вагонов класса РИЦ, то компания ожидает от завода-производителя предоставления им полного пакета документов, который бы подтвердил соответствие этих вагонов требованиям курсирования в межгосударственном сообщении, где ширина колеи 1435 мм", - говорится в сообщении.
В УЗ призвали Крюковский завод "не манипулировать фактами, а совершенствовать качество подвижного состава и устранить конструктивные недостатки, которые были выявлены в ходе эксплуатации скоростных поездов производства КВСЗ".
Напомним:
Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску Крюковского вагоностроительного завода против "Укрзализныци" о взыскании средств на общую сумму около 1,4 миллиарда гривен.
КВСЗ подчеркивает, что "Укрзализныця" нарушила четыре договора на поставку 54 пассажирских вагонов, не рассчиталась за 11 пассажирских вагонов, полученных в декабре 2018 и январе 2019 года, и не оплатила авансовые платежи по договорам.
На КВСЗ утверждают, что "Укрзализныця" своими действиями ведет завод к банкротству.
Украинская правда
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