Руководитель ГФС после указания Зеленского написал заявление об увольнении

Кто такие миллениалы? Почему они идут из успешных компаний? Как это предотвратить? Свой рецепт предлагает профессор Гвидо Штейн. (укр)

Таможня получила нового руководителя — Нефьодова. Идеолог системы ProZorro рассказал ЭП, что ждет ведомство, как он планирует бороться с контрабандой и почему не пошел в парламент. (укр)

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