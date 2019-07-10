Инспекторы по парковке начали штрафовать водителей в Киеве

Инспекция по парковке в Киеве перешла с предупреждающего режима работы к штрафованию владельцев автомобилей за нарушение правил парковки.

Об этом написал начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин на своей странице в Facebook.

По его словам, инспекторы до сих пор не имеют сертифицированных технических средств фотофиксации. Сообщение о штрафе размещают на лобовом стекле автомобиля.

Также инспекторы начали пользоваться велосипедами сервиса проката Nextbike с целью повышения результативности.

На данный момент штрафы выписывают за следующие нарушения:

размещение автомобиля в зоне действия знаков, запрещающих стоянку или парковку — за это нарушение предусмотрен штраф в размере 255 грн;

остановка ближе 30 метров от остановок общественного транспорта — за это нарушение и все нижеприведенные предусмотрен штраф в размере 510 грн с эвакуацией автомобиля;

остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

стоянка в местах, где это создает препятствие для движения пешеходов.

Сейчас инспекторы работают преимущественно в центре Киева: в Печерском, Шевченковском и частично Голосеевском районах. Кроме того, они работают только днем из-за нехватки сотрудников.

Рахматуллин пообещал, что в случае увеличения штата служба перейдет на новый график с несколькими сменами, чтобы охватить промежуток времени с 8:00 до 22:00.

После запуска автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке штрафы в двадцатикратном размере стоимости одного часа будут выписывать и за неоплату парковки.

Киевляне могут сообщать о нарушениях правил парковки по номеру 15-51, а также звонить в полицию на номер 102 или в справочную службу "Киевтранспарксервиса" 0-800-300-516.

Напомним:

В апреле на улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.

В июле власти города запустила информационный ресурсс данными о штрафах за парковку - с помощью интерактивной карты можно в режиме реального времени находить информацию обо всех нарушениях в столице.

Киевляне имеют возможность фиксировать нарушения правил парковки и обращаться с жалобой в Национальную полицию.

27 сентября 2018 года вступили в силу новые правила фиксации и назначения штрафов за неправильную парковку транспортных средств.

Подробнее о нововведениях рекомендуем почитать по ссылке.

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Экономическая правда