Инспекторы по парковке начали штрафовать водителей в Киеве
Инспекция по парковке в Киеве перешла с предупреждающего режима работы к штрафованию владельцев автомобилей за нарушение правил парковки.
Об этом написал начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин на своей странице в Facebook.
По его словам, инспекторы до сих пор не имеют сертифицированных технических средств фотофиксации. Сообщение о штрафе размещают на лобовом стекле автомобиля.
Также инспекторы начали пользоваться велосипедами сервиса проката Nextbike с целью повышения результативности.
На данный момент штрафы выписывают за следующие нарушения:
размещение автомобиля в зоне действия знаков, запрещающих стоянку или парковку — за это нарушение предусмотрен штраф в размере 255 грн;
остановка ближе 30 метров от остановок общественного транспорта — за это нарушение и все нижеприведенные предусмотрен штраф в размере 510 грн с эвакуацией автомобиля;
остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;
остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
стоянка в местах, где это создает препятствие для движения пешеходов.
Сейчас инспекторы работают преимущественно в центре Киева: в Печерском, Шевченковском и частично Голосеевском районах. Кроме того, они работают только днем из-за нехватки сотрудников.
Рахматуллин пообещал, что в случае увеличения штата служба перейдет на новый график с несколькими сменами, чтобы охватить промежуток времени с 8:00 до 22:00.
После запуска автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке штрафы в двадцатикратном размере стоимости одного часа будут выписывать и за неоплату парковки.
Киевляне могут сообщать о нарушениях правил парковки по номеру 15-51, а также звонить в полицию на номер 102 или в справочную службу "Киевтранспарксервиса" 0-800-300-516.
Напомним:
В апреле на улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.
В июле власти города запустила информационный ресурсс данными о штрафах за парковку - с помощью интерактивной карты можно в режиме реального времени находить информацию обо всех нарушениях в столице.
Киевляне имеют возможность фиксировать нарушения правил парковки и обращаться с жалобой в Национальную полицию.
27 сентября 2018 года вступили в силу новые правила фиксации и назначения штрафов за неправильную парковку транспортных средств.
Подробнее о нововведениях рекомендуем почитать по ссылке.
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Экономическая правда
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