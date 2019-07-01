До конца ноября должен быть отчет о проведении аудита "Укроборонпрома"

19 июня Кабинет Министров принял распоряжение, которым обязал Министерство экономического развития и торговли подать отчет об использовании средств, выделенных на проведение независимого аудита государственного концерна "Укроборонпром" до 25 февраля 2019 года.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, который обнародовал соответствующий документ.

Министерству экономического развития и торговли, а именно для "Укроборонпрома", выделено 32,5 млн гривень из резервного фонда государственного бюджета на возвратной основе для аудита концерна и его предприятий с привлечением международных экспертов.

Также Минэкономразвития поручено обеспечить возврат в бюджет указанных средств до 25 декабря 2019 года.

"Основной риск проведения блиц-аудита заключается в воздействии сегодняшнего менеджмента концерна, который был запятнан в кейсе Гладковского, на выбор аудитора и ход аудита, - комментирует документ Глеб Каневский и добавляет, - независимый аудит нужно проводить под ответственность нового руководства концерна".

В марте этого года журналисты "Bihus.info" сообщили, что бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський и генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин разделили между собой 80% аванса при закупке российских деталей для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона.

Как свидетельствует обнародованная переписка сына Гладковского с бизнес-партнером Виталием Жуковым, 30 тыс. долларов получил Олег Гладковський, 10 тыс. - нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

Тогда пресс-служба ГК "Укроборонпром" назвала манипулятивной информацию про "откат" экс-заместителя секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского по хищению оборонки и сказала, что детали к Ан-26 покупали "по оптимальной цене".

Напомним, еще в мае этого года премьер Владимир Гройсман дал концерну 10 дней на проведение аудита концерна "Укроборонпром".

Однако позже правительство самовольно затянуло выделение средств на такой аудит.

Экономическая правда